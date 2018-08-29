Начинается 75-й Международный Венецианский кинофестиваль

Международный Венецианский кинофестиваль начинается в среду, 29 августа, в юбилейный 75 раз. На открытии будет показана новая работа американца Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» (First Man).

Картина с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012) о его полете на Луну будет участвовать в основном конкурсе. Среди участников фестиваля также — братья Коэны, Альфонсо Куарон, которые также будут претендовать на награды. Всего в основном конкурсе будет показана 21 лента, судить его будет международное жюри во главе с Гильермо дель Торо.

Представляя программу фестиваля, его художественный руководитель Альберто Барбера сказал: «В программе этого года есть все жанры — от вестернов и ужасов до комедий и мелодрам, фильмов о полицейских, но все они представлены в глубоко авторском ключе». По его словам, общая характеристика многих фильмов — продолжительность. «Все они очень длинные, что кажется почти естественно в век сериалов», — добавил Барбера.

Вне конкурса будут показаны документальные ленты российского режиссера Виктора Косаковского «Акварель» (Aquarela) и украинского режиссера Сергея Лозницы «Процесс». В качестве документалиста на нынешнем фестивале предстанет сербский режиссер, актер, сценарист, музыкант Эмир Кустурица. Он вне конкурса представит свой документальный проект, в котором принял участие бывший президент Уругвая Хосе Мухика.

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