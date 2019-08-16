На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети — ФОТО

По меньшей мере четыре человека погибли, не менее 15 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в пятницу днём в одной из мечетей пакистанского города Кветта (северо-западная провинция Белуджистан), передаёт агентство ANI.
Согласно предварительным данным, речь идёт о взрыве бомбы, которая заранее была заложена в здании мусульманского храма одним из посетителей. К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницы. Район взрыва оцеплен, полиция ведёт поиски преступника.
Пока ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.(РИА Новости)
| 2019-08-16T15:14:24+00:00 16 августа 2019, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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