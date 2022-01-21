Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает полиция страны.

«Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте полиции.

Полиция рекомендовала населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.