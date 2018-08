На задворках мировых рейтингов

Центр исследования университетов мирового класса (CWCU) Академии высшего образования Шанхайского университета обнародовал очередной рейтинг Academic Ranking of World Universities 2018 (ARWU), известного также как Шанхайский рейтинг.

Помимо того, что этот рейтинг высших учебных заведений считается самым престижным, он еще и является наиболее объективным, так как учитывает библиометрические показатели деятельности вузов, а также наличие обладателей престижных премий среди сотрудников и выпускников.

Для составления ARWU используются четыре критерия, которые в свою очередь также разбиты на подкритерии. Первый — это качество образования (Quality of Education), который определяется количеством Нобелевских лауреатов или обладателей Премии Филдса среди выпускников вуза. Второй критерий — это качество работы сотрудников (Quality of Faculty). Он определяется количеством обладателей вышеуказанных премий среди сотрудников, а также количеством высокоцитируемых ученых вуза. Третий критерий — это качество научной работы (Research Output), который зависит от количества научных статей, опубликованных в Nature или Science или проиндексируемых в базах Science Citation Index-Expanded (SCIE) и Social Science Citation Index (SSCI). И наконец, последний параметр учитывает эффективность работы каждого сотрудника университета (Per Capita Performance), то есть сумма баллов по всем вышеуказанным параметрам делится на количество ученых и преподавателей вуза.

В этом году исследования охватили 1500 университетов по всему миру. Из них были отобраны 500 лучших вузов. Нынешний рейтинг по результатам оценочных параметров возглавил Гарвардский университет. Стэнфордский и Кембриджский университеты сохранили второе и третье места, соответственно. Лидирующие места заняли также Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет. Знаменитый Оксфордский университет расположился на 8-й позиции. В список фаворитов вошли Университетский колледж Лондона, Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе, Университет Сорбонны, Киотский, Пекинский университеты.

Из России в рейтинге ARWU-2018 попали четыре вуза: Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет.

Ни один азербайджанский вуз в это рейтинг не попал. Не только потому, что среди выпускников наших университетов нет обладателей Нобелевской и Филдсовской премий. Важным критерием, как было указано, является научная деятельность высших школ,

число индексируемых статей и научной производительности преподавателей. Но и здесь Азербайджану особо хвастаться нечем. Наши вузовские преподаватели занимаются репетиторством, написанием дипломных работ для студентов или диссертаций для депутатов Милли меджлиса и министров. Словом, зарабатывают себе на хлеб с маслом.

Как отметил в беседе с # эксперт по образованию Аждар Агаев, говоря о научной продуктивности, оцениваемой Шанхайским рейтингом, отметил, следует иметь в виду, что речь идет именно о статьях в изданиях, индексируемых международной реферативно-библиографической платформой Web of Science. А право публиковаться в таких изданиях заслуживают работы высокого уровня: зачастую они являются результатами многолетней работы, выполненной международными коллективами ученых.

«Азербайджанские вузы, к большому сожалению, ни по каким критериям не подходят для участия в подобных исследованиях. Причин очень много. Самая главная – это недостаточное финансирование высших школ. Мы отстаем по многим параметрам: слабая материально-техническая база, низкий темп информатизации учебного процесса, расходы на одного студента на получение высшего образования ниже реальных затрат, понижение профессионального уровня преподавательского состава, низкий уровень научных исследований, низкий уровень качества учебы, невостребованность выпускников рынком труда и т.д.», — указывает эксперт.

Проблема в том, что в стране даже не проводится ранжирование вузов на национальном уровне. Национальные рейтинги, как бы готовят университеты к глобальной конкуренции, поэтому они должны максимально приблизится к международным стандартам. Рейтинг, ежегодно составляемый ГЭЦ, отражает лишь приоритеты абитуриентов с высокими баллами в выборе специальностей: какому вузу они больше отдают предпочтение. Заполняемость плановых мест еще не говорит о качестве обучения, профессионализме преподавателей, конкурентоспособности выпускников.

