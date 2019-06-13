На мыло — кого же?

Вице-президент Федерации бокса Азербайджана, глава дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, депутат Агаджан Абиев давно уже снискал себе сомнительную славу автора экстраординарных заявлений. К примеру, будучи более чем 80-летним аксаккалом, он вызвал как-то на ринг проживающего в Европе политэмигранта-блогера Ордухана Теймурхана. Популизм данного заявления был очевиден. Он даже перевешивал комизм всей этой ситуации. Но, в том и состоит трагедия Агаджана Абиева, что он не единожды демонстрировал, говоря словами классика, легкость в мыслях необыкновенную.

Это ведь он однажды заявил, что великий Мохаммед Али ничего не сделал для мирового спорта и олимпийского движения. И это говорил тот, кто был весьма посредственным боксером! Да, Абиев не имел званий чемпиона СССР и заслуженного мастера спорта. А тем временем, Мохаммед Али, тогда еще Кассиус Клей, стал чемпионом Олимпиады 1960 года в Риме. Причем было ему тогда всего 18 лет, и в финале Кассиус победил опытнейшего Збигнева Петшиковского из Польши.

Одна эта победа Клея говорит о том, что он внес огромный вклад в историю спорта и олимпийского движения. Плюс, Мохаммед Али, своими победами на профессиональном ринге, влюбил в бокс миллионы мальчишек по всему миру. А чего добился Агаджан Абиев, какой вклад в мировой спорт и бокс внес этот человек? Никакой. Он даже не был участником Олимпийских игр, да и в качестве профессионального боксера себя никогда не пробовал.

Он вообще более известен, как судья и является автором изобретения «Электронное устройство для подсчета очков при судействе соревнований по боксу». Наконец, Абиев сделал блистательную карьеру, но не на ринге, а в качестве чиновника, причем не собирающегося никуда уходить по собственной воле. И, смею полагать, именно поэтому он категорически против отправки в отставку тех, кто того давно заслуживает.

В данном конкретном случае, профессор Абиев решил встать горой на защиту руководства АФФА после того, как вся отечественная спортивная и болельщицкая общественность открыто стала призывать к их отставке после позорного домашнего поражения национальной сборной от словаков со счетом 1-5. Свои умозаключения Абиев высказал в комментарии для сайта Demokrat.az. О, это надо было слушать! Ну, или, как минимум, прочитать.

«Разве в мире проигрывает только команда Азербайджана? В разное время проигрывали сборные Англии, Франции и других стран мира. Разве после каждого поражения сборной, должен меняться тренер и руководство АФФА? Считаю, что лучше болельщикам заняться своими делами. У них нет никакого права вмешиваться в дела АФФА и футболистов. Дело болельщиков — приходить на стадионы, наблюдать за матчем. Никто насильно болельщиков на стадион не приводит. Если им не нравится игра сборной, пусть не смотрят. Никто их не принуждает к этому, заявил Агаджан Абиев.

Это заявление будет даже похлестче утверждения об отсутствии должного вклада великого Мухаммеда Али в мир спорта и олимпийского движения. Допускаю, что сам профессор считает, что сказал нечто уместное и даже полезное для руководства АФФА. Он заблуждается во всем. Заявление господина Абиева, наоборот, лишь подлило масла в огонь негодования болельщиков. В первую очередь потому, что к ним было проявлено открытое презрение со стороны человека, который в столь преклонном возрасте решил донельзя развить гибкость позвоночника, прогнувшись перед руководством АФФА.

Но, давайте по порядку. Да, нет футбольных сборных, которые бы никогда не проигрывали. И те же Франция с Англией тоже проигрывают. Более того, порой проигрывают и пятикратные чемпионы мира бразильцы, а также немцы. Но, они не только иногда проигрывают, но и очень часто выигрывают! У них есть славная история побед. Французы, о которых вспомнил Абиев, побывали и чемпионами мира, и чемпионами Европы. А чемпионом чего стала сборная Азербайджана? Есть ли у нее славная победная традиция? Нет. Наша футбольная сборная ни разу даже из отборочной группы не вышла на ЧМ или ЧЕ.

Она всегда героически борется за предпоследнее место в группе. Порой, ей удается осуществить поставленную задачу. В этот раз не удастся. В том числе и потому, что у сборной нет игры, глядя на которую болельщики простили ей даже поражения. Азербайджан, как ни крути, имеет самую слабую на Южном Кавказе сборную. Мы находимся ниже грузин и армян в рейтинге ФИФА. А ведь, это куда более бедные, в том числе и в плане финансовых возможностей для развития футбола, государства!

Надеюсь, что хотя бы этого профессор отрицать не станет. Хотя допускаю, что Агаджан Абиев заявит, что ФИФА пусть идет и займется делом, что оно нам не указ. Он же привык говорить, а не слушать. Поэтому, он не готов признать очевидного — за все годы, что у руля АФФА стоит его нынешнее руководство азербайджанский футбол не сделал шагов в развитии. И не надо мне совать в глаза успехи клуба «Карабах».

Во-первых, уровень развития футбола в любой стране определяется достижениями национальной сборной, а не клубов. Во-вторых, успехи «Карабаха» не носят постоянного характера. В-третьих, во многом они достигнуты за счет легионеров, играющих за клуб. В-четвертых, за все эти годы не было воспитано ни одного азербайджанского футболиста, который бы был продан в ведущие европейские футбольные клубы. И все это – доказательства провальной работы нынешнего руководства АФФА. Ведь, реально созидать, взращивать футболистов для сборной куда сложнее, чем покупать за несколько миллионов квартиру в «Порт Баку».

Правда, как видим, Агаджан Абиев считает иначе. Он пошел по пути оскорбления и унижения болельщиков. То есть тех, для кого футболисты и выходят на поле. Вся эта примитивщина о том, что «никто не заставляет болельщиков смотреть игры сборной», может привести к бойкоту ее матчей. Этого добивается господин Абиев? Сомневаюсь, что ему за такую «услугу» скажут спасибо в АФФА.