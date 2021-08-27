Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил серию терактов в районе международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле.

«Тот факт, что ДЕАШ совершила этот теракт в такой (критический) период, демонстрирует степень опасности этой террористической организации для региона и мира», — сказал, как сообщает Агентство Анадолу, Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Боснию и Герцеговину.

Глава государства назвал трагедией взрывы в районе кабульского аэропорта.

«Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжается, процесс завершится в кратчайшие сроки.

Президент Эрдоган расценил возможность проведения переговоров с талибами, заявив, что «Турция не намерена спрашивать у кого-либо, с кем, где и когда какие переговоры вести».

По словам турецкого лидера, «Талибан» предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по данному вопросу.

Кроме того, турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом. «Когда все покинули Афганистан, мы остались», — подчеркнул Эрдоган.