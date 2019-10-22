На линии соприкосновения войск прошел очередной мониторинг ОБСЕ

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 22-го октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Михаил Олару.

| 2019-10-22T13:14:44+00:00 22 октября 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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