Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник 8 февраля, посетила линию соприкосновения в Донбассе между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами. В защитной каске и бронежилете глава примерно 40 минут находилась на лини фронта и в беседе с одним из командиров украинской армии получила подробную информацию о текущей военной ситуации в Донбассе. Как сообщает агентство dpa, никаких инцидентов во время визита главы германской дипломатии не произошло.

На вторник запланирована также встреча Бербок с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в задачи которой входит, в частности, контроль за соблюдением режима прекращения огня. Затем глава МИД ФРГ намерена встретиться с сотрудниками неправительственных организаций.

В понедельник в Киеве Бербок провела встречу с представителями украинского правительства, во время которой в очередной раз заверила в поддержке Украины Германией.»Мы поддерживаем Украину», — заявила она на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. (DW)