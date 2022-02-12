Народная милиция самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил в субботу, 12 февраля, в ходе беседы с журналистами представитель народной милиции.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — отметил он.

По словам представителя народной милиции, в поселках Станица Луганская и Макарово заметили бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.

Накануне замначальника управления народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин рассказал о том, что Украина перебросила в Донбасс зенитно-ракетный дивизион С-300 для подготовки наступления. Он подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.