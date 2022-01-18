«На предоставленных Арменией картах указаны только минные поля, созданные на бывшей линии соприкосновения, установленные в целях обороны».

Oб этом на брифинге, посвященном организации регулярных автобусных маршрутов на освобожденные от оккупации территории, сказал заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов.

Он отметил, что нет карт минных полей, созданных за пределами бывшей линии соприкосновения, Армения не указала их на картах, предоставленных нашей стране: «Минная проблема, плотное минирование имелись именно на бывшей линии соприкосновения, а Шуша и Агдам расположены очень далеко от бывшей линии соприкосновения».