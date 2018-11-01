Мы все любили Queen… И они вернулись!

Сегодня на азербайджанские экраны выходит фильм, который ждали много лет – байопик «Богемская рапсодия», посвященный легендарному Фредди Меркьюри и группе Queen.

Накануне премьеры кинотеатр CinemaPlus Ganjlik Mall устроил закрытый предпоказ для представителей СМИ и блогеров, и надо сказать, организаторы превзошли все ожидания киноманов, устроив не просто показ, а целое шоу с приглашенным двойником культового певца всех времен и народов.

PR менеджер киносети Нармин Гасанова в интервью «Зеркало» пояснила:

«Богемская рапсодия» — это особенный фильм, и в первую очередь для многочисленных фанатов группы Queen. Поэтому, представить фильм также надо было как-то по – особенному, что мы и постарались сделать».

А постарались надо признаться, на славу. Молодые звезды эстрады – Руслан Алишан, Влада Ахундова, Эльвин Новрузов, зажигали прямо в кинозале, исполняя хиты «Королевы», заставляя сердца поклонников учащенно биться в предвкушении просмотра.

Но настоящее шоу в холле кинотеатра устроил сам Фредди, образ которого великолепно удалось воплотить заслуженному артисту, актеру Русского драмтеатра Максуду Мамедову.

У бренд-волла выстроилась громадная очередь желающих сфотографироваться с двойником легенды.

Фредди Меркьюри нет с нами 27 лет, но он по-прежнему остается кумиром миллионов людей по всему миру.

На предпоказе собрались самые большие фанаты артиста, те, кто знает наизусть все песни, а историю жизни может разложить по полочкам не хуже всяких биографов.

Но даже тем, кто знал о жизни Меркьюри каждую деталь, было любопытно и невтерпеж увидеть, что же приготовили создатели фильма.

Разумеется, вся жизнь личности такого масштаба не способна уложиться в один фильм, пусть даже самый гениальный и шикарный, каким запросто можно назвать «Богемскую рапсодию».

Но на то это и художественное кино, чтобы сократить, приукрасить в нужных местах и выдать на экраны самые волнительные и яркие фрагменты жизни гения. Актерский состав просто восхищает, гитарист Queen Брайан Мэй (Квилим Ли) — попадание во внешности так вообще 10 из 10. Удалось блеснуть в роли Фредди и Рами Малеку, хотя у фанатов были разногласия по поводу внешнего сходства и фигуры актера. Но играл Рами Малек так, что дух захватывало.

Сам актер рассказывал, что эта работа стала для него огромной ответственностью, и признался, что для достижения максимального сходства он не выходил из образа даже после команды «стоп, снято».

«И в перерывах между съемками я старался разговаривать с людьми в манере Фредди. Вот это его обращение «Дорогуша» через каждое слово. Знаете, когда предоставляется возможность побыть Фредди Меркьюри, хочется растянуть это удовольствие как можно дольше. Кроме сцен с кошками, потому что у меня на них жуткая аллергия», — говорит Рами Малек.

Из интересных фактов о фильме можно выделить то, что идея его создания вынашивалась целых семь лет.

Еще в 2010 году Брайан Мэй сообщил, что история творческого пути их коллектива будет экранизирована. Но время шло, а авторы проекта и музыканты группы никак не могли договориться, а все потому, что каждый по – своему видел цели этой картины и образы героев.

Бывшую управляющую магазином Мэри Остин, которая была женой, а потом самым близким другом Меркьюри, вплоть до самой его смерти, сыграла Люси Бойнтон. Роджера Тейлора — Бен Харди. Джозефу Маццелло доверили играть Джона Дикона, Эйдану Гиллену — Джона Рида.

«Они писали гимны. Это уже неотъемлемая часть масштабных мероприятий, особенно спортивных. И невозможно не подпевать и не хлопать вместе со всеми остальными. Песни Queen объединяют людей. В фильме мы хотели показать именно это», — сказал продюсер фильма Грэм Кинг.

Картина полна драматических моментов, и охватывает период от знакомства музыкантов Queen в начале 70-х до их триумфального выступления на легендарном фестивале Live Aid 13 июля 1985 года, когда более 80 тысяч человек пришли на лондонский стадион Уэмбли, и почти 2 миллиарда по всему миру смотрели трансляцию. Создатели картины старались детально воспроизвести выступления и работу группы в студии, за достоверностью следили Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

В итоге все остались довольны результатом.

«Мы понимали, что если мы не будем контролировать, история Фредди может быть рассказана неверно. Я видел фильм уже много раз, и каждый раз меня трогает до слез», — признается Брайан Мэй.

Что уж говорить тогда о нас, простых зрителях. Эмоции в зале были на максимальном пределе.

Стоит ли смотреть фильм? Даже не стоило ставить этот вопрос…

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