Британская рок-группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана в 1988 году при участии вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991). Композиция была загружена в четверг на стриминговые платформы Apple Music и Spotify.

Ранее участники музыкального коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор в интервью вещательной корпорации BBC рассказали, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle, который увидел свет в 1989 году. В итоге композицию, о которой успели уже забыть, удалось восстановить: Face It Alone появится в обновленной версии сборника, куда также будут включены диалоги участников группы на студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.

Телеканал Sky News напомнил, что Face It Alone стала первой за восемь лет новой песней коллектива, где можно услышать вокал Меркьюри. В 2014 году группа представила альбом Queen Forever, который содержал три ранее неизвестные композиции, записанные с участием культового вокалиста: Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.

Несмотря на смерть Меркьюри, которого многие считали душой группы, и уход бас-гитариста Джона Дикона на покой, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию Мэй и Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт. Среди наиболее популярных песен группы — Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.