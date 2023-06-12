В Sea Breeze Resort стартовал долгожданный музыкальный сезон. В этом году он также пройдет в формате SEA BREEZE Summer LIVE, представляющем череду концертов популярных артистов.

Выступления проходят на главной сцене Sea Breeze Resort. Открыл сезон казахский музыкант с азербайджанскими корнями Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).

Концерт прошел с размахом — переполненная фан — зона, горящие глаза поклонников, поющих с артистом все его хиты в унисон.

В интервью # Jah Khalib рассказал о новом семейном статусе, рождении дочки и о новых проектах в творчестве:

— Что для вас концерты в Азербайджане, где ваша историческая Родина… Какие пункты обязательны в каждом посещении Баку?

— Азербайджан для меня отчизна! В первую очередь, эта страна у меня ассоциируется с отцом, благодаря которому я вырос человеком с интересным мужским характером. Мой отец азербайджанец, он достаточно консервативный человек. Он ест только блюда азербайджанской кухни. Мы живем в Алма-Ате, но построили там дом в азербайджанском стиле. В своем огороде посадили семена, привезенные из Азербайджана, посадили алычу, фундук и т.д. У нас получилось мини азербайджанское посольство на горе. Поэтому, когда я приезжаю в Баку, то большой разницы не ощущаю – здесь я как дома. Ну, а если серьезно, то приезжая в Азербайджан, я заряжаюсь, получаю мощный энергетический прилив. Последние четыре года, сначала из-за пандемии, потом по семейным обстоятельствам, у меня не получалось выезжать, а теперь я стараюсь чаще приезжать на родину предков и чувствую, как это сказывается на моем внутреннем состоянии: появляется уверенность, мотивация…В Баку у меня много хороших друзей, которых я считаю своими наставниками, как бы громко это не звучало. Это очень умные и достойные ребята с богатым жизненным опытом. В последнее время я активно изучаю культуру Азербайджана. Понимаете, я вырос в Казахстане, у меня прежде не было возможности изучать культуру истоков. Сначала ты учишься, получаешь образование, начинаешь работать, но уже в зрелом возрасте тебя тянет к истокам. В этом году планирую еще начать изучать азербайджанский язык.

— В Карабах поехать хотите?

— Очень хочу посетить Карабах и если мне скажут выступить в Шуше, я с огромным удовольствием сделаю это. Шуша у меня ассоциируется с мугамом «Баяты Шираз», который исполнил юный мальчик – не понимая слов, я прочувствовал всю боль в исполнении. Отец говорит, что Карабах -это место силы и даже просто находиться там, по его словам, полезно на энергетическом уровне.

— В последний раз вы общались с нами холостяком, рассуждали о том, какой видите будущую супругу. Все ли случилось так, как хотели?

— Не совсем (улыбается). Хотел жену-азербайджанку, а женился на украинке — сердцу не прикажешь. На самом деле, я на тот период не планировал жениться. Сначала я приехал из Казахстана в Москву, чтобы пожить самостоятельно, потом переехал в Киев. Там и жила моя будущая жена, но тогда она была просто моим другом, мы много общались, она во всем меня поддерживала. И в какой-то момент она прямо сказала, что все эти годы любила меня. Видимо, в какой-то момент она решила, что я торможу и взяла инициативу в свои руки (улыбается). Я подумал, почему бы и нет, если мне с этим человеком комфортно, если она меня понимает, всегда поддерживает. Так я и решил, что хочу прожить жизнь именно с ней. С супругой и дочерью живем с моими родителями, которые очень помогают в воспитании внучки. Что касается жены, то ей очень нравится азербайджанская культура и быт, она прекрасно готовит бозбаш и учится готовить долму. Учитель у нее отличный – мой отец, который прекрасно готовит. Женитьба принесла в наш дом берекет. Семья- это классно, но очень тяжелый и щепетильный процесс. Жена хочет много детей, и я как можно больше, но сколько нам даст Всевышний, стольким мы будем рады – сейчас же растим дочь, которой я недавно посвятил песню.

— Кому, на ваш взгляд, в этом браке повезло больше, вам или ей?

— Ей конечно! Шучу (улыбается). В нашем браке мне повезло больше чем ей, потому что я тяжелый человек, к тому же мужчина, избалованный вниманием поклонников, славой, деньгами. Эти вещи немного развращают людей. Моя жена воспитанная и спокойная, поэтому в наших отношениях ей труднее. Вообще, как говорит моя мама, быть женой азербайджанца – тяжелая миссия (улыбается).

— Что нового в творчестве?

— Пока обустраивал семейный быт, времени на творчество почти не было. Только недавно снова появилась мотивация. Конечно, семейная рутина влияет на творчество, ты приезжаешь в студию, начинаешь работать, а мысли постоянно о жене и ребенке. В итоге сворачиваешь работу и возвращаешься домой. Поэтому, пока у меня не так много новых композиций, но в прошлом году вышла песня «Доча», которая была довольно успешной. Думаю, к концу года мы подготовим новые проекты. Работаю над новым дуэтом с EMIN’ом, но когда состоится его релиз сказать сложно. На дне рождения Эмина я очень вдохновился одним из его тостов. И решил, что напишу на эту тему песню. Но пока не буду говорить, о чем она будет. Если композиция случится, то все узнают.