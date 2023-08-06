Серебряная расческа для усов, стоившая Фредди Меркьюри £90, может быть продана на аукционе за £50 тысяч. Об этом пишет Mirror.

Это одна из более чем 1,4 тысячи вещей певца, которые будут выставлены на аукцион Sotheby’s в следующем месяце. Бывший помощник фронтмена Queen Питер Фристоун считает, что поклонники будут в восторге от расчески для усов.

«Она стоила около £90 и была от [бренда] Tiffany & Co, одна из их маленьких подарочных вещиц. Но она может уйти за £50 тысяч, потому что они [покупатели] будут платить за ДНК Фредди», — сказал Фристоун.

Аукционный дом Sotheby’s оценил расческу для усов в £400-600.

По словам Фристоуна, певец часто тайно посылал его на аукционы для приобретения произведений искусств.

«Если Фредди был в зале, цены взлетали до глупых пределов. Утром в день продажи я давал ему чековую книжку, он ставил на ней свою подпись, и я отправлялся на аукцион. В большинстве случаев мне очень везло, и я получал то, что он хотел. Он любил искусство, хрустальные вазы, мебель и японские вещи», — поделился Фристоун.