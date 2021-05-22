Королева Великобритании Елизавета II побывала на борту авианосца HMS Queen Elizabeth, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы. Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство PA.

95-летний британский монарх была на вертолете доставлена на борт авианосца, базирующегося на морской базе в Портсмуте. На палубе HMS Queen Elizabeth Ее Величество приветствовали командир корабля капитан Ангус Эссенхай и командующий всей авианосной группой коммодор Стивен Мурхаус. В пятницу на авианосце также побывал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

HMS Queen Elizabeth отправится в поход позже в субботу во главе авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку типа «Астьют», эсминец флота США Sullivans типа «Арли Берк», фрегат противовоздушной обороны Королевского военно-морского флота Нидерландов Evertsen и шесть кораблей ВМС Великобритании.

Это будут два эскадренных миноносца типа 45 HMS Defender и HMS Diamond, два фрегата типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, вспомогательные суда обеспечения RFA Fort Victoria и танкер RFA Tidespring. На борту Queen Elizabeth будут размещены 14 вертолетов, восемь истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.