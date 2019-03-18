Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей

Все это вызывает утрату доверия к правоохранительным органам среди немецких мусульман, заявил Мазиек в интервью изданию Heilbronner Stimme. У многих, по его словам, появляется чувство, что их проблемы и опасения не принимаются всерьез, передает dw.com.

Между тем глава МВД страны Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), комментируя теракт в Крайстчёрче, назвал религиозные учреждения в Германии возможными целями террористов и заявил, что в случае необходимости мечети будут охранять в усиленном режиме. В то же время Зеехофер опроверг утверждение о том, что в Германии царит «исламофобская» атмосфера. «Нет. Большинство жителей Германии живет в мире и согласии. Готовым к насилию экстремистам этого не изменить», — заявил министр в интервью изданию Bild.