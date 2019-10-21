Моуринью о словах Клоппа: «Ему не понравилось меню. Он любит мясо, а принесли рыбу»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал высказывания главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после игры 9-го тура АПЛ, сообщает sports.ru.

«Ему [Клоппу] не понравилось меню. Он любит мясо, а принесли рыбу.

«Юнайтед» при всех ограничениях, с которыми они столкнулись, играл в пять защитников и действовал очень надежно. Они не давали шанса «Ливерпулю». Клоппу не понравилось меню.

Они [«Ливерпуль»] теряют качество игры в матчах против команд, которые ставят низкий блок. «Ливерпуль» установил фантастический рекорд с таким большим числом побед. Они громят только тех соперников, которые играют в том стиле, который удобен «Ливерпулю».

Понятно, почему Юрген разочарован. Его команда находится в фантастической ситуации. Но на «Олд Траффорд», на особенном стадионе, Клопп никогда не побеждал», – сказал Моуринью.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Манчестер Юнайтед» всегда ставит «автобус» в матчах против его команды.

«В этом, прошлом и позапрошлом году «Манчестер Юнайтед» только оборонялся против нас на «Олд Траффорд». Это не критика, а просто факт», – сказал Клопп.

Клопп ни разу не выигрывал у «МЮ» на «Олд Траффорд» с момента своего назначения главным тренером «Ливерпуля» в 2015 году.