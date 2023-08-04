С самого начала военного вторжения России в Украину не было сомнений в том, чью сторону займет в этом военном конфликте находящийся с 1979 года в изоляции и под санкциями Иран. Потому как иранское автократическое религиозно-политическое руководство, как и российское, считало развязанную Владимиром Путиным агрессивную войну против соседней страны необходимым превентивным способом противодействия «экспансионистской политике» НАТО.

Иран безоговорочно разделял убежденность Кремля в том, что Россия не нарушает, а, наоборот, восстанавливает международное право и мировой порядок, «несправедливо нарушенный англо-саксами» после Второй мировой войны.

На встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся вечером 19 июля 2022 года в Тегеране, верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи открыто поддержал действия России в Украине и назвал «экспансионистскую политику НАТО причиной кризиса вокруг этой страны». Хотя, до тех пор официальный Тегеран на самом деле ни разу прямо не поддержал вторжение России в Украину, формально говоря лишь о «неприятии применения силы» и призывая все стороны к переговорам.

Как тогда сообщало новостное агентство Mehr, Хаменеи на этой встрече подчеркнул необходимость активизации двустороннего сотрудничества между Ираном и Россией в свете «происходящих в мире событий», имея в виду создание единой коалиции стран, поддержавших Украину. Точь-в-точь повторив российское видение конфликта: «если бы вы не проявили инициативу, другая сторона развязала бы войну».

Иранский лидер выразил абсолютную поддержку Путину, отметив, что момент выбран удачно – «сегодня Америка и Запад стали слабее, чем раньше, и, несмотря на их усилия и огромные деньги, которые они тратят, успех их политики в нашем регионе, в том числе в Сирии, Ираке, Ливане и Палестине, резко снизился».

То есть, ничего личного против самой Украины, только геополитика. Просто Украина оказалась «не в том месте, и не в тот час».

Но пока это были только слова. А потом в Украину полетели иранские «шахеды», переименованные в «Герань-2», дабы скрыть авторство их настоящего производителя.

Еще за неделю до поездки Путина в Тегеран, 12 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Иран собирается передать России несколько сотен боевых беспилотников и даже планирует уже с июля обучать российских военнослужащих их применению. Делегация Минобороны России, по данным Салливана, как минимум дважды посещала иранские военные базы для изучения этих летательных аппаратов. И речь шла об оснащаемых управляемыми бомбами и ракетами БПЛА из семейства Shahed Saegheh («Удар молнии») и Shahed 129. Однако сразу после этого министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой назвал эти сообщения безосновательными, добавив: «Мы выступаем против любых действий, которые могут привести к продолжению и усилению вражды. У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт». По факту, о поставках БПЛА России после начала вторжения в Украину Иран не признается по сей день. Однако признал, что поставлял России беспилотники до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Но, все же, иранские Shahed с завидным постоянством наносят уничтожающие удары по украинским городам и населенным пунктам, инфраструктуре.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 15 мая 2023 года заявил, что Россия надеется купить у Ирана дополнительные беспилотники, потому как Москва уже израсходовала большую часть из 400 беспилотников, закупленных у Тегерана в августе прошлого года. «Предоставляя России эти беспилотники, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине», — заявил Кирби журналистам.

Беспилотники Shahed, которые Россия, по данным Белого дома, закупила у Ирана, начинены взрывчаткой и запрограммированы так, чтобы взорваться, достигнув цели.

Затянувшаяся и неудачная российская агрессия против Украины предоставила Тегерану неожиданные возможности для демонстрации образцов своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и самоутверждения как сильного геополитического игрока. Иран оказался поставщиком вооружения самой России, ВПК которой до войны характеризовался самыми высокими показателями. Но война против Украины показала всю отсталость российского вооружения от современных западных образцов.

И тут-то взошла звезда Ирана – она оказалась единственной страной, поставляющей бывшей «второй армии в мире» вооружение, которой у нее нет. Это выводит Иран на новый уровень в системе международных отношений, особенно в мусульманском мире. Для Ирана – это как минимум окно возможностей. Как считает аналитик британской Школы международных отношений в Сент Эндрюсе Марта Фулан, Иран стал бенефициаром в рамках российско-украинской войны.

Как писало «Настоящее время» 9 июня, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил иранской службе Радио Свобода, что российско-иранское военное партнерство не ограничивается только поставками беспилотников: Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА и внутри России. Военная поддержка идет в обе стороны – из Ирана в Россию и из России в Иран. Россия предлагает Ирану технологии в области ракет, электроники и противовоздушной обороны. Иран, в свою очередь, ранее в этом году объявил, что завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России и может закупить у нее также ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты ЯК-130. Всего Иран, по данным Кирби, хотел бы получить от России военную технику на миллиарды долларов.

Следующим же этапом военного сотрудничества Ирана с Россией стало начало строительства завода по их производству уже в самой России – в Елабуге, в Татарстане. Как же это назвать, если не военным союзничеством, или даже больше — прямым иранским вмешательством в вооруженную агрессию в Украине на стороне агрессора, что является грубым нарушением норм международного права и Устава ООН.

И это в то время, как Иран пытается ослабить и снять международные санкции за разработку ядерного оружия и средств его доставки – ракетных технологий и ударных БПЛА, в т. ч. Но поставки иранского вооружения российскому агрессору свидетельствуют о фальшивости обещаний правящего иранского режима на международном договорном уровне, о том, что официальному Ирану нельзя доверять при подготовке и реализации договоров, предусматривающих снятие международных санкций.

Вмешательство Ирана в войну в Украине на стороне страны-агрессора является расширением опасной деструктивной деятельности Ирана на европейский регион, дестабилизирует ЕС.

Иран уже демонстрирует такую политику в отношении своего ближайшего соседа, на словах – братского народа и государства, Азербайджана. Свидетельством того можно считать взрыв посольства Азербайджана в Тегеране, подрывную деятельность и шпионскую сеть, развернутую Ираном в Азербайджане, экономическую и военную поддержку Ираном Армении, нападение на посольство Израиля в Баку и т.д.

Участники международных переговоров с Ираном с участием представителей МАГАТЭ в Вене по контролю иранской ядерной программы должны в этой ситуации обязательно учесть негативный эффект прямого вмешательства Ирана в войну в Украине, в т. ч. возможность использования иранского оружия и военной техники (ОиВТ) против ядерной и другой потенциально опасной инфраструктуры Украины, что может привести к глобальным катастрофическим последствиям.

Необходимо решительно пресечь заигрывания Ирана с Западом по формуле новая «ядерная сделка» в обмен на отказ от военной поддержки России. Требуется мощная реакция ведущих стран мира в направлении усиления режима санкций против Ирана и недопущения поставок современных технологий и комплектующих.

А то и сам Иран, поддерживающий аннексию украинских территорий и не довольный мировым порядком, установленным после окончания Второй мировой войны, может вновь оказаться перед той же проблемой. Как в конце сороковых годов прошлого столетия, когда от расчленения его спасли именно США с их концепцией мирового порядка, который предусматривает, в частности, незыблемость государственных границ. Стоит помнить, что на нынешней его территории живут порядка 40 миллионов азербайджанцев…