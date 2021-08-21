Меню азербайджанской национальной кухни «Ковчег вкуса» (Arк of Taste) представлено общественности.

Об этом сообщаютзарубежные СМИ.

Согласно информации, меню было разработано в рамках финансируемого Евросоюзом проекта COVCHEG («Улучшение цепочки создания стоимости в сельских сообществах региона Большого Кавказа в Азербайджане»).

Меню было разработано с использованием местных ингредиентов, таких как виноград, рис, орехи и другой продукции, являющихся частью «Ковчега вкуса», включенного в международный каталог Slow Food.

Кроме того, эта продукция производится местными фермерами и производителями продуктов питания, которых собрал вместе «Slow Food Presidia». Этих производителей поощряют к продолжению качественного производства, восстановлению традиционных методов обработки, сохранению местных пород, местных видов растений, а также уникальных регионов и экосистем.

«Признание меню «Ковчег вкуса» — это еще один этап в повышении осведомленности о местной азербайджанской продукции и развитии более устойчивых практик в стране», — сказал исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

При финансовой поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Slow Food реализует проект «COVCHEG», чтобы поддержать мелких фермеров и производителей в горных регионах Большого Кавказа. Партнерство ЕС и Азербайджана, тесное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, способствует сохранению местной самобытности, гастрономии, биоразнообразия и культурного наследия региона.