Священный праздник мусульман – Гурбан завершился, а проблема растущих день ото дня цен на мясо продолжает тревожить население. В середине прошлого месяца все мы вновь ощутили стремительный виток подорожания. Как и ожидалось, цены подстегнул резко возросший спрос – но после празднества стоимость баранины и говядины на прилавках остается уже на возросшем уровне.

В среднем стоимость одного жертвенного барана начиналась в этом году от 210 манатов и выше. Если покупать ягненка, это будет дороже. Баран весом 15 кг стоил 201 манатов, а если возьмёте ягненка — то не дешевле, чем за 250 манатов. Стоимость мяса в Баку медленно, но верно приближается к 20 манатам за килограмм. Такие цены не всем по карману – большинство населения переходит в своем рационе на более дешевый белок – птицепродукты и яйца, а иные городские кафе вовсе исключили из меню кебаб из баранины.

Владелец заведения в Низаминском районе столицы говорит, что с повышением цен посетители чаще заказывают шашлыки из курятины и внутренностей. Чистая баранина большинству клиентов не по карману. Посетители считают, что с повышением порции уменьшились, в люля кебаб добавляют дешевое мясо.

О том, что цены у нас вырастают по разным причинам, а понижаться, как правило, не спешат, говорилось немало. Обычно подорожание начинается в канун всевозможных праздников. Печальные события тоже приводят к повышению – например, пандемия коронавируса разогнала продовольственную инфляцию дальше некуда. Но причины приходят и уходят, а высокие цены – остаются.

Парадокс объясняют болезнью нашего рынка – монополии и картельные соглашения не оставляют места для свободной конкуренции, поэтому бизнес получил свободу действий и поднимает ценники. Но есть и другие подспудные факторы – цены разгоняет падение производства в самой сфере животноводства. И это в целом неудивительно, ведь ситуация по части заготовки кормов для скота оставляет желать лучшего.

На стоимость мяса влияют два основных фактора, поясняет экономист Рауф Гараев. Во-первых, это стоимость кормов, а во-вторых, условия их хранения. Если не соблюдается хотя бы один из них, ценовой стабильности на местном мясном рынке не будет.

«Недавнее повышение говядины и баранины до 16 и 18 манатов за килограмм вызвано проблемами по этим двум пунктам. Достаточно приглядеться к регионам, особенно областным центрам, где подчас нет условий для содержания коров и овец – раньше животные паслись прямо на улицах, сейчас их загнали в стойла, не хватает пастбищ для выпаса, корма дорогие, нет надлежащих условий для их складирования и хранения. Поэтому рассуждения о растущих ценах на мясомолочную продукцию нужно начинать с этого, ведь чем дороже корма и расходы на их хранение, тем сильнее дорожает мясо. Конечно же, здесь нельзя исключать и искусственное подорожание мяса в столице, но главное условие стабильных цен – избыток продукта в регионах страны: у нас же спрос увеличивается, а предложение – падает», — делится экономист.

По мнению Гараева, в столичных условиях на повышение цен играют монополии и картельные соглашения. «У нас с этим хоть и борются, но подвижек пока не видно. Влияет и инфляция – ведь если все вокруг дорожает, этот отдельно взятый бизнес тоже стремится повысить свои расценки для потребителя, иначе как покрывать расходы на все остальное. Но даже несмотря на всю сложность ситуации, думаю, положение у нас не безвыходное, и место для шага всегда найдется. Просто нашим профильным ведомствам нужно, наконец, учесть рекомендации экспертов и СМИ, выбрать верное направление и работать над решением проблемы, иначе она осложнится и вовсе выйдет из-под контроля», — полагает он.

Тем временем статистика местного мясного производства рисует интересную картину – официальные данные традиционно констатируют рост. Например, по данным Госкомстата, производство говядины в 2019 году составило у нас 137,9 тыс., а баранины и козлятины – 85.3 тыс. тонн. Через год, в 2020-ом производство по этим позициям — 143,1 и 87,7 тыс. тонн соответственно. Словом, если верить статистике, выпуск разделанного весового мяса все эти годы просто на гребне роста. И тем не менее, статистика явствует, что крупного рогатого скота у нас значительно больше, чем мелкого. К примеру, в 2019 году поголовье коров и буйволов составляло 1279,1 тыс. единиц, а в 2022 году — 1288 тыс. Мелкого заметно меньше — 7899,7 тыс. голов по данным на прошлый год.

Изучив данные Госкомстата, Р. Гараев приходит к выводу: поголовье крупного скота растет ежегодно, а вот мелкого – падает. На это указывает ситуация по основным районам разведения скота — Губа-Хасмазскому, Губинскому, Гусарскому, Сиязанскому, Шабранскому. Ведущим экономическим районом по поголовью овец и коз является Газах-Товузский (сюда относятся: Агстафинский, Гедабекский, Газахский, Шамкирский, Товузский районы). Статистика последних лет по важнейшим животноводческим районам страны являет сокращение поголовья мелкорогатого скота, поясняет собеседник.

Положение в отрасли не сильно улучшилось по итогам введенных налоговых льгот на импорт кормов и удешевления российского импорта, а все по причине использования в местном животноводстве преимущественно местной кормовой базы. Себестоимость мясомолочной продукции повышается не только из-за дорогих кормов, но и дорожающего обслуживания, и растущей инфляции — увеличиваются расходы занятых в животноводстве людей, растут не только производственные, но и потребительские траты.