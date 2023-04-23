Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко оценил качества форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе.

Когда есть настолько талантливый футболист, нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть даже он играет за «Манчестер Сити».

После матча за Суперкубок Англии, когда Холанда критиковали, я написал, что не сомневаюсь насчет него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул», — передает слова Руни The Times.