Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий

Россия предложила Азербайджану рассмотреть вопрос создания центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных исследований, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачёв, передает ТАСС.

«Энергетика интересна Азербайджану с точки зрения замещения внутреннего потребления газа и нефтепродуктов и, соответственно, высвобождения этих объемов для экспорта. Может быть, такое время еще не пришло, когда Азербайджану [это] будет экономически привлекательно. Но мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне и вот они их, соответственно, изучают», — сказал Лихачёв.

По его словам, предметных переговоров на этот счет пока не ведется.

| 2019-10-19T22:57:05+00:00 20 октября 2019, 03:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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