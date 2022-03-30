В Бакинском государственном университете отмечают День науки.

Как сообщает #, сегодня на площадке университета проходит I Национальная выставка технологий, организованная Центром научно-технического творчества студентов вуза.

На выставке представлены 12 инновационных и технологических проектов молодых исследователей и студентов БГУ. Команды представили процесс разработки, программирования электронной схемы проектов, поэтапной разработки и печати 3D-модели корпуса прототипа.

Кроме того, молодые азербайджанские разработчики представили трибоэлектрический наногенератор, устройство для дезинфекции, дистанционный сенсорный робот, аппарат Spin Coater, миниатюрный холодильник и программное обеспечение для банкоматов.

На состоявшейся в рамках Дня науки конференции «БГУ – место встречи науки и образования», ректор БГУ Эльчин Бабаев назвал учрежденный в 2018 году Президентом Ильхамом Алиевым «День науки» «праздником всего азербайджанского научного сообщества». Он также отметил, что стремительное развитие науки в Азербайджане связано с именем великого лидера, выпускника БГУ Гейдара Алиева.

«С приходом к власти общенационального лидера в 1969 году во всех сферах жизни общества начался великий перелом и национальное пробуждение. В тот период в Азербайджане были определены важные стратегические направления науки, проведена соответствующая организационная работа, началось формирование потенциала высококвалифицированных кадров. После возвращения Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане во второй раз сохранение и развитие научного потенциала как нашего национального достояния вновь стали одним из важных направлений государственной политики», — сказал ректор, подчеркивая, что президент Ильхам Алиев в области государственной научной политики, как и во всех сферах, продолжает традиции, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Ректор рассказал, что БГУ ежегодно широко отмечает День науки, проводя конкурс «Ученый года», организуя научные семинары и мастер-классы, выставки и мн.др.

По официальным данным Международного информационного агентства «Clarivate Analytics», за первые 3 месяца 2022 года индекс Хирша БГУ вырос до 50. Среднее количество ссылок на каждую научную работу выросло до 5,59. В журналах, входящих в базу данных Web of Science, сотрудниками, докторантами и студентами БГУ уже опубликовано 3 477 научных работ. Эти работы процитированы 19 521 раз. Только в 2021 году ученые БГУ в этих изданиях опубликовали 283 произведений, и эти труды процитированы 4 810 раз, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. По этим показателям БГУ вновь лидирует среди вузов Азербайджана.

В ходе конференции с научными докладами выступили заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии и вирусологии Центра совершенства по исследованиям, развитию и инновациям БГУ, профессор Худаверди Ганбаров, заведующий кафедрой нефтехимии и химической технологии химического факультета, профессор Ибрагим Мамедов и др.

В завершение конференции объявлены победители конкурса «Ученый года», посвященного Дню науки.

Решением конкурсной комиссии по естественным и точным наукам заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной математики при БГУ, член-корреспондент НАНА Вагиф Гулиев удостоен первого места, заведующий кафедрой биофизики и биохимии биологического факультета, профессор Ровшан Халилов – второго места, заведующий отделом теоретической физики Научно-исследовательского института физических проблем при БГУ, доцент Шахин Агаев – третьего места.

По гуманитарным и общественным наукам преподаватель кафедры мировой экономики факультета международных отношений и экономики, доктор философии по экономике Айтекин Ахундова удостоена первого места. Второе место присуждено доценту кафедры азербайджанского языкознания филологического факультета Рейхан Габибли, а третье место — преподавателю кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Зарифе Назирли.

Победителям конкурса вручены дипломы и денежные призы: обладателям первого места — 2 500 манатов, обладателям второго места – 1 500 манатов, обладателям третьего места – 1 000 манатов.