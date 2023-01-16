Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч предложил создать в Стамбуле гуманитарный коридор для обменов ранеными военными и гражданскими лицами, женщин, детей и пожилых людей между Россией и Украиной. Его слова приводит Hürriyet.

Малкоч пояснил, что выступил с таким предложением во время встречи омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Создание коридора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также может в скором времени обсудить с главами государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги», — высказался Малкоч, призвав омбудсменов России и Украины обсудить коридор со своими властями. «Мы продолжим проводить онлайн-встречи с омбудсменами России и Украины. По результатам этих встреч будет выяснено, какие шаги предпримут Россия и Украина и что сделает Турция. Это непростая работа», — добавил он.