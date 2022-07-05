Турция выступает за создание коридоров для вывоза зерна с Украины через Черное море, заявил замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано, передает РБК.

По его словам, Анкара предлагает в целом пересмотреть возможные варианты реактивации дипломатического диалога между Москвой и Киевом. Дальнейшее расширение конфликта, как он отметил, ухудшит трагедию, а также увеличит его «глобальное влияние».

«Потому мы считаем целесообразным пересмотр возможностей реактивации дипломатического трека, включая создание экспортных коридоров через Черное море», — пояснил Каймакджи.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что начало работы коридора по вывозу зерна с Украины в Черном море в значительной степени зависит от решения российской стороны.