Великобритания предложила Украине и Польше образовать тройственный союз, который будет направлен против России и Беларуси. Об этом сообщается в Twitter британского Совета по геостратегии.

В публикации Совета по геостратегии представлена карта, поясняющая геостратегическое назначение нового формирования.

Территории трех стран соединены стрелками, по разным сторонам обозначены военные объекты Лондона в Европе.

При этом на данной карте отображены страны-члены НАТО. Особенность в том, что РФ и Беларусь в рамках данного союза фигурируют в качестве враждебных территорий.

В свою очередь, глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Киевом и Варшавой.