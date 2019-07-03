Москва и сепаратисты видят в сближении Грузии с НАТО угрозу

Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России после очередного раунда Женевских дискуссий по Южному Кавказу, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе», — говорится в комментарии.

Кроме того, «было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности».