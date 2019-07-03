Москва и сепаратисты видят в сближении Грузии с НАТО угрозу

Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России после очередного раунда Женевских дискуссий по Южному Кавказу, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе», — говорится в комментарии.

Кроме того, «было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности».

| 2019-07-03T23:11:21+00:00 4 июля 2019, 01:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss