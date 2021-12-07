Американские военные не считают рискованными действия над Черным морем своего самолета-разведчика, из-за которого российский пассажирский самолет был вынужден сменить курс, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Подобного риска не было», — сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По словам Кирби, «проблема была легко решена использованием здравого смысла, рутинными контактами с диспетчерскими службами».

В субботу стало известно, что гражданский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Тель-Авива, был вынужден поменять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранными самолетом-разведчиком.