Михаил Боярский сыграет в продолжении «Гардемаринов»

Михаил Боярский заявил, что будет сниматься в продолжении серии фильмов «Гардемарины».

«Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян», — рассказал актер телеканалу «360».

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части начались 25 августа.

Фильм «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой вышел на экраны в 1988 году. В картине сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие актеры. Позднее сняли еще два фильма — «Виват, гардемарины» и «Гардемарины-III».

В июне Министерство культуры выделило деньги на съемки новой части. В ее основу ляжет один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

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