Михаил Боярский сыграет в продолжении «Гардемаринов»

Михаил Боярский заявил, что будет сниматься в продолжении серии фильмов «Гардемарины».

«Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян», — рассказал актер телеканалу «360».

Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части начались 25 августа.

В июне Министерство культуры выделило деньги на съемки новой части. В ее основу ляжет один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.

 

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| 2018-08-28T08:32:34+00:00 28 августа 2018, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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