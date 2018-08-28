Михаил Боярский сыграет в продолжении «Гардемаринов»

Михаил Боярский заявил, что будет сниматься в продолжении серии фильмов «Гардемарины».
«Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Светланы Дружининой <…> Там будут играть мои друзья, в том числе Дмитрий Харатьян», — рассказал актер телеканалу «360».
Боярский исполнит роль погибшего в прошлой части шевалье де Брильи. Съемки четвертой части начались 25 августа.
В июне Министерство культуры выделило деньги на съемки новой части. В ее основу ляжет один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет. Главными героями станут дети гардемаринов, которых сыграют молодые актеры.
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