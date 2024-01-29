Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении греческой помощи Украине как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее словам, в ходе телефонного разговора Мицотакиса с Зеленским «обсуждались последние события на местности в связи с внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе».

Зеленский выразил благодарность Мицотакису за поддержку Греции по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре 2023 года.

«Премьер-министр подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО», — говорится в сообщении.