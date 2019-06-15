МИД Ирана выразил протест Великобритании из-за заявлений по инциденту с танкерами

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.