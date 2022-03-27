Замминистра иностранных дел Чехии выразил в субботу протест послу РФ в республике по поводу ситуации вокруг сотрудников чешского дипломатического представительства в России. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«Заместитель министра [иностранных дел Чехии Мартин] Смолек сегодня вечером вызвал российского посла [в республике] и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении сотрудников нашего [Чехии] посольства в Москве», — говорится в документе.

Посольство РФ пока не прокомментировало ситуацию.