Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Севастополь в День народного единства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что этот визит не был согласован с украинской стороной и воспринимается как «грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН».

В украинском МИДе призвали «продемонстрировать настоящую заботу» о жителях Крыма и «сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении российско-украинского вооруженного конфликта с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». (ТАСС)