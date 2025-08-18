Послы Евросоюза и входящих в него стран рассматривают возможность проигнорировать парад в Пекине из-за приглашения на него президента России Владимира Путина. Одной из причин называется возможное участие в мероприятии российских военных. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Парад в честь победы Китая в Японо-Китайской и Второй мировой войнах запланирован на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина на 3 сентября. В репетиции 18 августа приняли участие 40 тысяч человек, сообщала газета «Женьминь Жибао». Путин будет гостем торжественных мероприятий, сообщал ранее Кремль.

Хотя участие российских военных официально не подтверждено, европейские дипломаты не хотят появляться на мероприятии с участием президента России, пишет издание. Китай отметит окончание Второй мировой парадом только во второй раз, рассказывает South China Morning Post. Ряд военных экспертов ранее сообщал, что в Пекине могут впервые показать новые образцы китайских вооружений. (svoboda.org)