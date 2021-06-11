Китай решительно осуждает публикацию Великобританией доклада о правах человека в Гонконге и считает ее грубым нарушением норм международных отношений. Об этом в пятницу заявило посольство КНР в Лондоне.

«Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезное нарушение основных норм международных отношений. В связи с этим Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест, а также делает серьезное представления британской стороне», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатической миссии КНР.

Посольство заявило, что после возвращения Гонконга Китаю Великобритания не обладает суверенными, административными и наблюдательными правами в этом специальном административном районе КНР. «Китайское правительство управляет Гонконгом в соответствии с Конституцией Китая и Основным законом Гонконга, а не на основе совместной китайско-британской декларации», — подчеркивается в заявлении.

Британское правительство 10 июня опубликовало доклад о правах человека в Гонконге. Он покрывает период с июля по декабрь 2020 года, подобные отчеты готовятся дважды в год. В документе в том числе критикуется принятый властями Китая закон о национальной безопасности Гонконга.