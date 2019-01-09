МИД Азербайджана о возможной встрече между Мамедъяровым и Мнацаканяном

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало возможную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

«Информация о дате и месте проведения следующей встречи, согласно достигнутой договоренности между главами МИД Азербайджана и Армении и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, будет предоставлена, когда придет время», — сказала Trend в среду глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отметим, что ранее в заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджана и Армении по итогам встречи в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане в декабре прошлого года говорилось, что стороны согласились встретиться в начале 2019 года под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, ранее, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что переговоры по Нагорному Карабаху в нынешнем формате будут продолжены в январе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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