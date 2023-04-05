Сроки направления миссии ОДКБ в Армению зависят от Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Как отметила дипломат, Россия убеждена, что такой шаг будет способствовать стабилизации ситуации в регионе, Москва и союзники к нему готовы.

«Такие решения согласуются и утверждаются в ОДКБ, утверждаются на высшем уровне решением Совета коллективной безопасности. Что касается сроков, то, мне кажется, здесь тоже все понятно, все зависит от армянских коллег. Как только они будут готовы, мы сможем вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии организации. Так что мяч на стороне Еревана», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия удовлетворена сохраняющейся заинтересованностью Еревана принять представителей ОДКБ.