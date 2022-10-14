14 октября 2022 года в Астане состоялась трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Республики Армения Джейхуном Байрамовым, Сергеем Лавровым и Арарат Мирзояном.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов напомнил, что последняя встреча в таком формате прошла в Душанбе в мае этого года, и отметил, что нынешняя встреча является хорошей возможностью обсудить прогресс, достигнутый после Душанбе.

В частности, он сообщил, что 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча по мирному соглашению, и на ней Азербайджан представил Армении основные элементы мирного соглашения, и ожидается ответ Армении на эти элементы. Принимая во внимание то, что базовые принципы мирного соглашения были представлены Азербайджаном в феврале этого года, а по итогам четырехсторонней встречи в Праге Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, что является основой мирного соглашения, было подчеркнуто, что это воспринимается как прогресс в направлении подписания соглашения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по различным направлениям нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов отметил, что важно начать практическую работу по открытию коммуникаций на основе прогресса, достигнутого в ходе переговоров в трехсторонней рабочей группе. Сообщается, что комиссии по делимитации уже созданы, на данный момент проведено два заседания. Было доведено до сведения, что третью встречу планируется провести в ближайшее время. Было заявлено, что Азербайджан выступает за проведение работы в этом процессе по конкретным направлениям.

Министр обратил внимание на важность комплексной реализации трехсторонних заявлений. В этом плане была подчеркнута необходимость выполнения невыполненных Арменией пунктов заявлений, в том числе то, что установка Арменией мин на территории Азербайджана и то, что Армения не предоставляет карты минных полей в полном объеме, является серьезной проблемой.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации.