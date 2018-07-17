Метро — баня

Утро. Город просыпается. Звук машин и автобусов бьется в окна. Параллельно за завтраком бегло прошелся по политическим и экономическим новостям, социальная тема не моя, о ней будет писать другой журналист, который лучше меня разбирается в этом.

Вышел из дома и пошел к метро. Жара. Пока дошел, вся свежесть утреннего душа испарилась. Лето, конечно, у нас удалось на славу, июнь прошел мягко, а вот с начала июля невыносимая жара, да такая, что если верить Этибару Пиривердиеву, аж Мингячевирскую ТЭЦ вырубила. Кстати, кондиционеров в магазинах тоже не осталось. Все распродали, но еще не установили, работающий персонал не успевает.

Вхожу в метро. Там солнца нет, и вроде должны работать вентиляционные шахты, а повезет и с кондиционером вагон попадется, хотя бы на сто первый раз. Нет, не приехал, как и ожидалось, пришлось сесть в обычный, «старый, добрый, советский». Весь в поту, зажатый в толпе в вагоне без кондиционера, проклинаю все на свете, параллельно понимаю, что здесь и сейчас ни я один такой.

За все лето, я так и не увидел новые, современные с кондиционером вагоны в метро. Наконец, станция Эльмляр, радуюсь, так, будто страна чемпионом мира по футболу стала. Видимо, нас пытаются научить выживать в экстремальных ситуациях или в аду. А может бакметрополитен нас закаляет, чтобы зимой не болели. Вышел. На фоне того, что творится в поездах, под солнцем на воздухе, вполне себе ничего, жить можно.

Но ведь, буквально несколько месяцев тому назад, президенту показывали два прицепа новых вагонов из России. А где они, думаю про себя, опустошив уже вторую бутылку холодной воды. Видимо их оставили, чтобы показать ему же в следующий раз.

Наконец дополз до работы. Минут 15 совершенно атрофированный, после пережитого ужаса, сижу под кондиционером. Не то, чтобы работать не хочется, такое впечатление, что просто все мозги расплавились в поезде. Звонит друг, он у нас в Азербайджане первый раз, турист, вроде все в городе понравилось, кроме нашего метро, самого дешевого и не качественного. (Кажется, сегодня социальная тема меня преследует).

«Ни в России, ни в Белоруссии, ни в Украине таких поездов уже не осталось, что за экзекуция над народом? Это списанные поезда. Ужас просто. Почему ты, как журналист об этом не пишешь?». Мне стало стыдно так, будто я работник метрополитена. Все что он говорил и на что жаловался, не имело уже значения, я сам только вернулся из этого подземного мира.

Кстати, когда отключили свет в Баку, то Метрополитен тоже получил двойку, генераторы не сработали, и люди просидели под землей около часа. Тема на день уже была задана. Утренняя метро-баня зарядила меня так, что вся международная политика, встреча Путина и Трампа, Ближний Восток, Иран, Израиль, цены на нефть, отодвинулись на второй план. На сегодня тема: наше родное подземелье.

Звоню в пресс-службу Метрополитена, отвечает глава пресс-службы Бахтияр Мамедов.

«Не знаю как вы, но я и вчера, и сегодня садился в эти вагоны. Как вам известно, после определенного срока работы, эти вагоны обязательно должны вернуться в Депо для осмотра, это законы по эксплуатации, и это обязательно. Я узнаю и скажу вам график работы новых поездов. Но вы можете быть уверены, что все новые поезда на линии.

В общей сложности у нас 5 прицепов поездов с кондиционерами, то есть 25 вагонов. И все поезда, которые планируется покупать, будут последнего поколения. Как и те, что мы недавно закупили, с USB портами и так далее. Мы сейчас покупаем самые лучшие поезда, соответствующие нашим условиям. Вот я сейчас узнал, вы можете в 15:30 сесть в новый поезд на станции Ичеришехер», — радостно сообщает Мамедов.

Что тут скажешь? Видимо, новые поезда все-таки иногда работают на линиях, но только не утром, когда все на работу и не вечером, после работы, а днем, когда людей мало, а то нагрузка на эти поезда попадет и неизвестно, что с ними будет.

Таги Ахмедов был не самым лучшим и удачным чиновником. Как и все остальные, мягко говоря, о себе не забывал. Но факт остается фактом, на сегодня, мы ездим в вагонах, приобретенных при нем, а работы по обновлению вагонов идут с черепашьей скоростью. Но есть ведь надежда. Лет через 15, когда будут списывать вагоны в России, обратятся к Азербайджану, мы послушно закупим, и будут у нас вагоны с кондиционерами. Ведь это даже неплохо, работа главное идет, так что волноваться не о чем. У нас зато, самое дешевое метро в мире, зачем жаловаться – гордиться надо.

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