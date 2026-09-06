Соединенные Штаты могут и не заключить соглашение с Ираном по ядерной программе исламской республики, есть вероятность, что Вашингтон просто лишит Тегеран возможностей вести работу в этом направлении. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Возможно, ядерного соглашения не будет. Возможно, это будет просто уничтожение их возможностей заниматься этим (ядерной программой — ред.). Соглашение может быть заключено со следующим правительством Ирана. Мы попросту этого не знаем», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.