Погранично-таможенная служба США обнаружила уже сотый по счету подземный туннель, используемый мексиканскими наркокартелями для контрабанды на 16-километровом участке границы между Сан-Диего (штат Калифорния) в США и Тихуаной (штат Нижняя Калифорния) в Мексике. Об этом сообщает газета El Universal.

По данным американских властей, сложная сеть подземных коммуникаций является объектом борьбы между картелем Синалоа, картелем «Новое поколение Халиско» и остатками картеля братьев Арельяно Феликс. Высокотехнологичные туннели выводят в промышленные зоны Сан-Диего, они оснащены системами вентиляции, электричеством и рельсами. Такие проходы используются преступниками исключительно для переброски на север наркотиков, а на юг — оружия и наличных денег. Строительство объектов поручают наркозависимым лицам, которых, по данным спецслужб, убивают после завершения работ.

Для контрабанды людей картели используют более узкие и примитивные проходы. Пограничники отмечают, что преступные группировки берут до $20 тыс. за переправку через границу лиц «высокой ценности». Кроме того, властям США пришлось заблокировать канализационную систему Тихуаны двумя подземными стенами на американской стороне, чтобы пресечь попытки нелегального перехода по этим коммуникациям.

Глава пограничного сектора Сан-Диего Патрик Диган заявил изданию об улучшении сотрудничества с мексиканскими властями и регулярном проведении «зеркальных» операций по обе стороны границы. Сейчас участок охраняют 2,2 тыс. агентов, в ближайшее время ожидается прибытие еще 500 сотрудников. Представители службы также фиксируют попытки картелей использовать дроны для слежки за патрулями, однако фактов атак с применением беспилотников со взрывчаткой в этом секторе пока не зарегистрировано.