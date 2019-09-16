Месси поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал в интервью официальному сайту УЕФА об ожиданиях от нового сезона.

— Каждый год в Лиге чемпионов равный баланс сил, хотя иногда выиграть ее сложнее. В целом силы в турнире распределены равно. Пробиваются только лучшие, что и делает этот турнир особенным. Нам выпала «Боруссия», с которой мы никогда не играли [за время моего пребывания в клубе]. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба. Еще нам достался «Интер». Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача.

— О других клубах мне сказать особо нечего. Я пришел в «Барселону» в юности и ничего не знаю про другие команды. «Барселона» — особенный клуб благодаря своей философии, видению футбола, юношеской академии и подходу к каждому матчу. Но прежде всего речь о сотрудниках клуба и той помощи, которую нам оказывают люди.

— Де Йонг? У него был хороший год в Лиге чемпионов и чемпионате [Нидерландов], но прежде всего отмечу Лигу чемпионов. Он выделялся в больших матчах против топ-клубов. Качественный игрок, динамичный и умный. Отличное движение, отличная работа ног. Все эти качества нам хорошо знакомы. Он приходит из системы, которая похожа на нашу, поэтому ему будет легко адаптироваться к игре «Барселоны».

— С тех пор как я начал профессиональную карьеру, я сталкиваюсь с давлением многие годы и привык к этому. Есть разные виды критики. Что-то вырвано из контекста и не имеет отношения к тому, играл ты хорошо или плохо. Такая критика утомляет. Но это часть игры, с ней надо смириться. Мы должны думать о футболе, который показываем.

— Гол со штрафного в ворота «Ливерпуля»? Я старался ударить так, как бью все штрафные. Точка была немного дальше, чем обычно, поэтому ударил посильнее. Иногда это срабатывает, иногда нет. На этот раз мне повезло, мяч залетел в сетку, — рассказал аргентинец.