Лейла Алиева посетила столичные школы-интернаты

19 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Республиканскую специальную школу-интернат номер 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, лишенных родительской опеки, в бакинском поселке Шувелян и Республиканскую специальную школу-интернат номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Низаминском районе столицы.

Как сообщает Report, Лейла Алиева побеседовала в учреждениях с детьми, посмотрела их ручные работы, поинтересовалась действующими здесь кружками.

Воспитанники школ продемонстрировали вице-президенту Фонда Гейдара Алиева свои умения.

Учреждениям были переданы подарки Фонда Гейдара Алиева.