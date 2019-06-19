Лейла Алиева посетила столичные школы-интернаты

19 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Республиканскую специальную школу-интернат номер 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, лишенных родительской опеки, в бакинском поселке Шувелян и Республиканскую специальную школу-интернат номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Низаминском районе столицы.

Как сообщает Report, Лейла Алиева побеседовала в учреждениях с детьми, посмотрела их ручные работы, поинтересовалась действующими здесь кружками.

Воспитанники школ продемонстрировали вице-президенту Фонда Гейдара Алиева свои умения.

Учреждениям были переданы подарки Фонда Гейдара Алиева.

| 2019-06-19T23:52:32+00:00 20 июня 2019, 00:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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