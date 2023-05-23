В арт — центре Nine Senses состоялся азербайджано-российский вечер поэзии и музыки, в котором приняли участие известные поэты. Мероприятие посетила вице — президент Фонда Гейдара Алиева, поэт и художник Лейла Алиева, сообщает #.

Вечер был организован центром Nine Senses совместно с Русским Домом в Баку.

Теплый бакинский вечер в кругу творческих людей и друзей центра прошел в неповторимой атмосфере: счастливые улыбки гостей, романтика Каспийского берега, завораживающий закат Нардарана — всё способствовало зарождению новой традиции.

Как отметила директор центра, галерист и куратор Наталья Жукова, отныне подобные вечера будут проводиться в Nine Senses регулярно.

Таким образом, новый арт — центр на берегу Каспийского моря расширяет сферу своей деятельности, превращаясь в крупнейшее творческое пространство, открытое для каждого, в чьем сердце живет любовь к высокому.

Среди гостей поэтического вечера была делегация врачей из Китая. Один из докторов настолько вдохновился атмосферой вечера, что сочинил на месте и продекламировал собственное произведение.

Глава Русского Дома Ирек Зиннуров передал в дар Nine Senses книги русских классиков. Книги пополнят библиотеку центра.

Одним из самых трепетных моментов вечера стало выступление Лейлы Алиевой, которая прочла публике два своих стихотворения.

Своими выступлениями гостей также порадовали известные поэты Нигяр Хасанзаде, Саида Субхи, Сахиб Мамедов, Айтен Гасанзаде, Арзу Мурадова, Мария Петриенко, Ляман Гасанова, сценарист ВГИК, поэт Мария Алиса Свердлова и др.

Завершился вечер общением гостей и музыкальными сюрпризами от народного артиста Азербайджана Мурада Гусейнова и композитора, и пианиста Руслана Агабабаева.