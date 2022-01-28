Театры Баку с успехом принимают зрителей, пусть и с некоторыми ограничениями, но сцена больше не пустует.

Что предлагают популярные театры бакинцам в ближайшие дни – читайте в специальном обзоре #.

Первый и единственный в Азербайджане инклюзивный театр ESA Theatre готовится к премьере. Долгожданная встреча коллектива и зрителей состоится спустя 2 года (ввиду пандемии). Так как своей сцены у театра нет, играть актеры будут 9 февраля в Академическом Русском драмтеатре. Артисты представят спектакль «Выхода нет!» по пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями». В спектакле речь идет не о сложных философских построениях, а о том, что волнует всех людей: о жизни и смерти, о любви и ненависти… Один из персонажей пьесы утверждает: «Ад — это другие». Пьеса великого французского писателя, драматурга и философа Жана-Поля Сартра написана в 1940-х годах и представляет собой один из лучших образцов драматургии экзистенциалистского направления. Постановку осуществил Нихад Гуламзаде. В главных ролях задействованы Эльшан Аскеров, Лала Сулейманова и Самая Агаярова.

29 января на сцене Союза театральных деятелей Азербайджана состоится показ спектакля «По ту сторону забора» по одноименному произведению писателя-драматурга Али Амирли. Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик — заслуженный художник Исмаил Мамедов, композитор — народный артист Сиявуш Керими. В спектакле заняты народные артисты Азербайджана Гамида Омарова и Нуреддин Мехдиханлы, а также актрисы Гюнель Мамедова и Сабина Мамедова. Спектакль рассказывает о внутрисемейном конфликте.

Камерный театр «Шах Мат», расположенный на втором этаже Flora Hostel, приглашает зрителей на просмотр спектакля «О мышах и людях». Показ состоится 29 января. Постановку по пьесе Джона Стейнбека осуществил Мир Габиль Акберов. Пьеса идет 1 час 10 минут, возрастное ограничение зрителей — 13+. В ролях задействованы молодые артисты Анар Булуд, Анар Ибрагимов, Орхан Абышов, Фарид Велиев, Гюнель Иманова, Джавид Джавадзаде, Фуад Маммедов и др.

29 января в Театре марионеток состоится очередной показ спектакля «Аршин мал алан». Спектакль марионеток в 12 сценах создан по музыкальной комедии Узеира Гаджибекова в 1913 году. «Аршин мал алан» – третья и последняя музыкальная комедия Узеира Гаджибекова. Сюжет этой всемирно известной оперетты взят из жизни известного певца Меджид-бека. Аскер, сын одного из богатейших купцов города, решил жениться лишь на той девушке, которую сам увидит и полюбит. Но как это сделать, не нарушив обычаи и никого не обидев? Режиссер-постановщик – Тарлан Горчу, музыкальная адаптация – Джаваншир Гулиев, мастера по куклам – Эльман Мирзаев, Шамиль Буксаев, Ирма Каадзе, Эльмира Аббаслы, мастера по декорациям – Абас-Али Мустафаев, Эльман Мирзаев, Зейнаб Каадзе.

30 января во Дворце Гейдара Алиева состоится бакинская премьера балета–фламенко «Легенда о Ромео и Джульетте» в исполнении Театра национального танца Испании Flamenco Live. В составе — 6 артистов: танцор, танцовщица, два гитариста, два вокалиста. Flamenco Live – это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Все участники коллектива многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие, как Viva Espana, «Золотой дуэт» и др. Организаторы отмечают, что это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца.

2 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлена опера выдающегося азерабайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун». Дирижер спектакля — Севиль Гаджиева (заслуженный деятель искусств), режиссер-постановщик — Хафиз Гулиев (заслуженный деятель искусств). «Лейли и Меджнун» — первая опера не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. В основе оперы лежит одноименная поэма гениального азербайджанского поэта XVI века Физули. Постановка олицетворяет новый оперный жанр – мугамную оперу, и является ярчайшим образцом гармонического слияния двух полюсов профессионального музыкального искусства.

Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр 2 февраля представит своим зрителям спектакль «Bir nəfəs qədər» по пьесе Самира Гуламова. Автором идеи и художественным руководителем постановки является директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев. Постановка рассказывает о матери, которая ждет сына с фронта и верит, что он жив и скоро вернется в отчий дом. В спектакле заняты заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Гюльджахан Саламова, Амрах Дадашев, Ибрагим Ализаде, Назрин Исмаилзаде, Мехрибан Залыева, Самедзаде Хасыев и др.

Отметим, что зрители, не имеющие паспорт COVID19 или сертификата иммунитета, не допускаются в театры, а приобретенные ими билеты не возвращаются.