Лавров рассказал об ответных шагах России на выход США из договора РСМД

Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается последствий выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию — мы будем действовать зеркально. Сейчас США приостановили свое участие и объявили о выходе, это занимает в соответствии с договором шесть месяцев. 2 августа этого года уже юридически США будут не приостановившими выполнение своих обязательств по этому договору, а неучастниками, из-за чего он прекратит свое существование. Но президент (Путин) также сказал, что мы будем заниматься этими разработками, если США поступят таким образом, а они таким образом поступают. Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — сказал Лавров журналистам.ov