Украина и Россия практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.

Как передает #, об этом в интервью El Pais заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — отметил он.

Сегодня в Стамбуле проходит встреча между РФ, Украиной и ООН по зерну. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, переговоры сторон, осуществляемые в рамках дипломатических усилий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию «продовольственного кризиса», развиваются в позитивном русле. Акар в рамках этих усилий уже провел консультации с коллегами из РФ Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.