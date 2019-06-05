Куда пойти в июне: хроника развлечений и культурный гид по Баку

Первый месяц лета в Баку будет насыщен концертами, выставками и прочими развлекательными событиями на любой вкус.

Поклонников отечественной эстрады порадуют Мири Юсиф и Ниса Гасымова.

Как сообщает #, сольные концерты Мири Юсифа пройдут 7, 8 и 9 июня на сцене Зеленого Театра, а долгожданный концерт народной артистки Нисы Гасымовой «İmza: MƏN» состоится 8 июня во Дворце Гейдара Алиева. Известная певица представит программу, посвященную своему 47-летию на сцене.

Любителей джаза ждет традиционный фестиваль Baku Summer Jazz Days, который в этом году пройдет с 10 по 15 июня. Концерты в рамках фестиваля будут проходить в различных залах — это Международный Центр Мугама, АзГосфилармония, открытые площадки в скверах города для свободного посещения слушателей.

Фестиваль откроет музыкант с мировым именем Erik Truffaz, который выступит 10 июня со своим квартетом. 12 июня бакинскую сцену украсит израильский виртуозный контрабасист Адам Бен Эзра со своим трио Adam Ben Ezra Trio. Грузинская этно-джаз группа IRIAO, представлявшая свою страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в прошлом году, даст концерт 14 июня. Также на фестиваль в Баку едут гитарист из Франции Том Ибарра, джаз оркестр им. Олега Лундстрема, которому в этом году исполняется 85 лет и др.

В Международном Центра Мугама 20 июня выступит еще одна легенда джаза – Дениз Кинг. За 40 лет своей сценической карьеры певица и импровизатор записала 8 сольных альбомов, отмеченных номинациями The Best Jazz Vocal, и дала тысячи концертов по всему миру. «Дениз Кинг использует свой уникальный голос, чтобы погрузить слушателя в мир счастья, страсти и джаза. Она – бриллиант для поклонников джаза», — пишет о ней издание Jazz Magazin.

В Elektra Events Hall 22 июня концерт дадут победители музыкальной премии MTV Europe, альтернативная рок-группа Турции – MaNga, а 29 июня на этой же сцене выступит артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia- Мот.

Почитателей классической музыки ждет уникальный музыкальный вечер в Центре Гейдара Алиева «Джузеппе Верди. Реквием». 28 июня известное произведение выдающегося итальянского композитора будет представлено бакинцам в исполнении музыкантов из различных стран.

Произведение прозвучит в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, Азербайджанской государственной хоровой капеллы, хора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили и капеллы Батумского государственного музыкального центра.

Солистами выступят тенор Азер Заде (Азербайджан), Марейке Янковски (меццо-сопрано) из Германии, Антонио Ди Маттео (бас) из Италии и россиянка Елена Михайленко (сопрано).

Вечер классической музыки пройдет под управлением дирижера народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова.

С 8 по 28 июня в Музее современного искусства состоится фотовыставка «Культурное разнообразие Азербайджана».

Данный проект инициирован Посольством Королевства Нидерландов в Баку и сочетает в себе уникальные культурные аспекты и сотрудничество между азербайджанскими и голландскими фотографами: Ариена Зварта, Рамины Бочаровой, Рустама Гусейнова, который также является куратором выставки, Вагифа Мугаллы, Арифа Гулузаде, Джордано Сотириоу, Онно Керверса и кинематографиста Ульви Мехти.

Участники проекта документировали жизнь, культуру и обычаи жителей села Сим Астаринского района Азербайджана.

Параллельно в Баку стартует Garage Screen Film Festival, организованный Музеем современного искусства «Гараж» совместно с ключевыми культурными институциями в странах СНГ.

Партнерами фестиваля в Азербайджане являются Центр Современного Искусства YARAT и киноцентр «Низами».

Все показы в рамках фестиваля будут бесплатными по предварительной регистрации по телефону.

Фестиваль пройдет в Баку уже во второй раз. Зрителям будут представлены семь фильмов о разных стратегиях взаимодействия с современным искусством и смежными с ним эстетическими практиками.

В YARAT показы пройдут 11 июня (фильм «Тропический вирус») и 18 июня («Кусама»). В киноцентре «Низами» 6 июня будет представлен фильм «Начало», 13 июня – «Бедные люди. Кабаковы», 20 июня – «Мадлен Мадлен» и 25 июня «Листеры».