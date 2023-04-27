В Баку стартовал Гран При Азербайджана Формула-1. Тысячи туристов прибыли в Баку, чтобы наблюдать за самой зрелищной гонкой в календаре Ф-1.

Сегодня с утра на бакинском бульваре начала работу фан-зона Формулы-1. Это место, где гости могут расслабиться и отдохнуть от гонок. Зоны украшены в восточном и западном стилях, разделены на территории, оборудованные мешками-сидениями и шезлонгами, а также комфортными диванами.

Здесь расположены высокотехнологичные симуляторы, расположенные в игровой зоне F1® Esports, которые дают возможность погрузиться в мир гонок F1®. Это потрясающий шанс поучаствовать в гонках на трассе Baku City Circuit и побить реальный рекорд, поставленный гонщиками F1®, а также посмотреть на все глазами пилотов. Огромное количество развлекательных зон привлекает на бульвар большое количество гостей.

Предлагаем фоторепортаж # из фан-зоны Формулы-1 в Баку: