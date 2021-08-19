Кинотеатры в Азербайджане по-прежнему закрыты для зрителетей из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Но посмотреть кино на большом экране в Баку все же можно.

# предлагает обзор мест и показов, где киноманы вновь могут окунуться в атмосферу синема.

Киноклуб Yarat 20 августа приглашает всех желающих на просмотр фильма «Ты здесь» (2010) экспериментального видеохудожника Дэниела Кокберна. Организатор показа — проектное пространство ARTIM.

Во время просмотра зрители станут свидетелями того, как пересекаются фантазии с реальностью, разбирая забытые архивы вместе с главной героиней. Фильм будет представлен на aнглийском языке с aзербайджанскими субтитрами.

Дэниел Кокберн – канадский художник-исполнитель и кинорежиссер. В 1999 году окончил Йоркский университет со степенью бакалавра изящных искусств в области кинематографии. Первый полнометражный фильм Кокберна был представлен на более чем сорока кинофестивалях по всему миру. Фильм получил приз Джея Скотта в 2010 году и премию EMAF в 2011 году.

В связи с пандемией Сovid-19 количество мест ограничено и для участия в кинопоказе необходима предварительная регистрация. Вход на показ — свободный.

В Salaam Cinema Baku 22 августа состоится просмотр драмы Джули Бертучелли «С тех пор, как уехал Отар» (Грузия, Франция, 2003).

Трогательная история о взаимоотношениях женщин трех поколений, живущих в измученном разрухой Тбилиси ,эпохи конца правления Шеварднадзе. Редкой отрадой для престарелой матери стали письма из Парижа — от Отара, ее сына и единственного мужчины в семье, некогда уехавшего во Францию на заработки. Когда в дом приходит весть о его гибели, дочь и внучка не решаются сказать правду больной матери, и фиктивными письмами начинают поддерживать иллюзию об успешной жизни своего родственника. Фильм был удостоен множества наград, в том числе на Каннском кинофестивале.

Вход на показ стоит 3 AZN, однако из-за напряженной эпидемиологической ситуации на сеанс будут допущены только 40 зрителей, — отмечают организаторы.

Salaam Cinema организовывает мероприятия для истинных ценителей кинематографа и ставит для себя целью стать альтернативным гидом для истинных ценителей кино, регулярно устраивая показы фильмов в стиле авангард и андерграунд.

«Мы хотим вернуть любителям кино ту самую теплую позабытую атмосферу кинотеатров, где они смогут смотреть прекрасные фильмы на большом экране», — говорят в Salaam Cinema.

Настоящим сюрпризом для киноманов станет Второй Международный фестиваль женских фильмов Sevil, который в этом году пройдет в городе Гянджа, с 25 по 29 августа.

Как сообщает #, все события развернутся вокруг главной темы фестиваля, посвященной фемицидам.

Слоган фестиваля — «Yes, I deserve a spring!» (Я заслуживаю весну!).

Организаторы сплотились вокруг проблемы, подразумевающей наименование преступлений на почве ненависти по признаку пола и гендера, широко определяемое как «убийство женщин на почве ненависти к женщинам, совершаемое мужчинами или в патриархальных интересах при попустительстве государства».

В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы турецких, индийских, иранских, бразильских, итальянских и других кинематографистов. Обширно будут представлены и работы азербайджанских режиссеров. Полная программа фестиваля представлена на сайте sevilfest.org.